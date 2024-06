Comparte

A pesar de que su amor se veía bastante fuerte, Luis Mateucci al parecer ya no tendría entre sus planes volver a ver a Daniela Aránguiz.

Recordemos que, los tortolitos expusieron su relación en “Tierra Brava” y luego, cuando Mateucci ingresó a “¿Ganar o servir?” dejaron todo en “pausa”.

Bajo ese contexto, el argentino habló con La Hora y dio a conocer más detalles sobre su lazo amoroso con Aránguiz.

“Yo quedé con ella en un stand by, pero han pasado ciertas cosas que me hicieron sentir desconfianza hacia quien era mi pareja, y si no puedo confiar en mi pareja, no puedo confiar en nadie”, comenzó diciendo.

Tras ello, aclaró que no era una desconfianza de infidelidad “Daniela Aránguiz es imposible que me sea infiel, yo no desconfío de ella en nada de eso, pero claramente ya perdí la confianza en ella general”.

Asimismo, añadió, “ella también desconfió de mí en unas cosas, y en vez de hablarlo y preguntándomelo, creyó otras versiones. Entonces al final fueron actitudes de ambos que no son las correctas”.

Finalmente, reveló que desde su punto de vista, este término con la exesposa de Jorge Valdivia es “definitivo”.

“Es un término definitivo para mí al menos, porque me dolió, no lo esperaba, y tuve que dar un paso que no era el que quería”, cerró el chico reality.