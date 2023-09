Comparte

Chile Vamos presentará este miércoles su propia declaración con respecto a los 50 años del 11 de septiembre, desestimando la que presentará el Gobierno en el mismo marco.

El ministro de Secretario General de la Presidencia de Chile (Segpres), Álvaro Elizalde, en entrevista con «La Mañana de Agricultura», lamentó la decisión de la oposición diciendo que tal acto no hace más que presentar una señal de división.

«Si existe voluntad de todos los actores de que nos pongamos de acuerdo en cuestiones básicas, tales como la necesidad de siempre cuidar la democracia, que el golpe de Estado no es la vía por ninguna circunstancia, que no podemos permitir ni tolerar la violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, si tenemos que sentar las bases de una convivencia, centrada en el respeto y la dignidad de las personas, en la valoración de la democracia, cuál es la razón para no hacer un declaración conjunta«, señaló.

En ese sentido, sostuvo que «democracia siempre, dictaduras nunca. Yo creo que eso es parte de un aprendizaje que tenemos que adquirir como sociedad, insisto, como parte de un acerbo y patrimonio compartido. Entonces, la suma de declaraciones no hace más que dar una señal de división cuando aquí lo que se requiere un acuerdo que represente el conjunto de la sociedad chilena«.

Sobre la actividad el lunes en La Moneda, indicó que «sería bueno para el país que la mayor cantidad de actores representativos de la sociedad chilena se sumaran a una declaración explícita respecto a la importancia de la democracia, que sea un precedente que hemos aprendido de nuestra dolorosa historia».