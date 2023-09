Comparte

Este viernes el senador Juan Ignacio Latorre se refirió al presente del Consejo Constitucional y la redacción de la nueva Carta Magna, acusando a los consejeros Republicanos de «pasar máquina» en las enmiendas.

“Creo que las enmiendas que está aprobando Republicanos, donde están pasando máquina efectivamente, están usando sus mayorías de manera muy cortoplacista y pareciera ser sin cuidado del proceso y sus objetivos de fondo», señaló.

«Son un riesgo y una inestabilidad para Chile, lamentablemente algunos sectores de Chile Vamos también terminan sumándose a la música que pone Republicanos, donde hay amenazas de retroceso en materia sociales, la constitucionalización de las AFP, de las isapres, de los abusos; la privatización de bienes públicos, los avances de los derechos de las mujeres también están bajo amenaza», advirtió Latorre.

«También han recibido críticas del aparato institucional del Estado de Chile, es decir, del Poder Judicial, Contraloría, etc. Entonces, me parece que no se están tomando en serio, no le están tomando el peso a esta segunda oportunidad y única creo, la última que vamos a tener en este ciclo», agregó el senador.

A juicio del legislador, Republicanos no está aprovechando su oportunidad para «tener una Constitución que le dé estabilidad a Chile, de un pacto democrático para el futuro, porque claramente están haciendo algo que incluso es más regresivo y más conservador que la Constitución del 80”