El diputado del Revolución Nacional, Miguel Mellado, hizo duras criticas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por sus dichos sobre la caída de la economía en el mes de agosto.

Cabe recordar que este lunes el Banco Central informó que el Imacec cayó un 0,9% en comparación a agosto del 2022. Sin embargo, el ministro Marcel aseguró «que hacia finales de este año, y el próximo año, va a tener condiciones financieras mucho más favorables que van a facilitar la recuperación de la inversión».

Al respecto, el diputado se cuestionó: «¿Dónde me cambiaron al ministro de Hacienda? Donde él era un economista reputado, y que lo que decía se cumplía y ahora está convertido en un politiquero que le habla al 25% de la izquierda».

«Si esto no lo ve el ministro Marcel, yo creo que está viviendo en Narnia. Y la verdad es que ya es hora de que se incentive. El Estado no va a ser capaz, porque ideológicamente lo creen, no va a ser capaz de solventar la diferencia de casi 500 mil empleos que faltan para igualarnos antes de la pandemia. Y la verdad es que yo creo que el ministro Marcel tampoco está dando ahora seguridades a los empresarios para invertir y crear empleo», criticó.

«El año 2023, el presupuesto de este año, dijeron que iban a crear dos cientos mil empleos, producto del presupuesto. Fíjese que no lo cumplieron. El otro año quieren crear cien mil, a lo mejor a cien mil empleados fiscales, porque ahí eso es rápido», añadió Mellado.

«Que vuelva el reputado economista, porque la verdad, lo que necesitamos es darle certezas a la empresa privada para que invierta, para que haga crecimiento y cree empleo tan necesario porque vamos acercándonos a los dos dígitos de desempleo. Así que vuelva el economista Marcel y que se aleje el populista Marcel«, cerró.