Comparte

El senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, se refirió a las fallidas negociaciones con el Ministerio de Salud por la desvinculación de más de 6 mil trabajadores de la salud.

«No quisiera que el día de mañana muriera gente esperando por falta de camas a raíz de personal desvinculado», declaró el parlamentario.

«Aquí en Chile, 6.500 personas, de un total de 12.000, que fueron contratados bajo la figura COVID-19 el 2020-2021, que después se traspasaron a tareas permanentes, pabellones, unidad de cuidado intensivo, listas de espera, y que empezaron desde hace dos días a ser desvinculados, echados, literalmente, van casi 3.000«, señaló.

«Faltan otros 3.000 de aquí a noviembre, próximo mes, y luego no sabemos del resto de los 6.000 que quedan qué va a pasar con ellos», añadió.

«Una reducción presupuestaria, en un momento en que se anuncian cifras muy alegres de crecimiento presupuestario para el sector, pero a partir de un recorte, o sea, el piso se cae, se desfonda», lamentó Castro.

«Se hacen anuncios a partir de un nivel por debajo del nivel en que empieza la conversación presupuestaria, eso no puede ser, yo no lo había visto nunca antes, y me parece que es algo que tiene que ser reparado urgentemente porque no quisiera que el día de mañana muriera gente esperando por falta de camas a raíz de personal desvinculado», cerró.