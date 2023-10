Comparte

Este miércoles la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró desconocer si es que Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez serán o no citados a declarar como imputados en el marco del Caso Convenios.

«Tendría que confirmarlo la Fiscalía Nacional, nosotros no nos podemos pronunciar sobre trascendidos de prensa. Si es que que es formal la citación si es que ha llegado, si es que se extendió, es algo que le corresponde al Ministerio Público«, Ministra Vallejo.

«No puedo confirmar algo que depende de una institución que es autónoma. No me puedo referir a lo que es un trascendido o una filtración que no sabemos de dónde proviene. Tiene que ser oficial», explicó la autoridad.

«Lo que es cierto es que Partido Republicano hace tiempo presentó una querella contra estas personas y lo obvio, desde el momento que se presentó, es que uno imputa en esa querella algún delito que tiene que ser investigado a personas. Y ya en ese momento se le imputó por parte del querellante ciertos delitos a las personas que supuestamente están citadas. Por lo tanto es obvio que podrían en algún momento pasar aquello», afirmó la ministra.

«Es parte del procedimiento cuando hay querellantes, en este caso el Partido Republicano, contra personas individuales. Si sucediera, no sería ninguna sorpresa», afirmó Vallejo.

«Hay una intencionalidad política del Partido Republicano hace rato en esto. Recordemos que al exministro Giorgio Jackson se le imputaron, de manera injusta, delitos que no ha cometido«, sentenció.