En un emotivo momento, David Liempi, conocido cariñosamente como “El Catador“, recibió una calurosa ovación del público durante un evento animado por Pancho Saavedra en Linares, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

Esta muestra de cariño cobra especial relevancia luego de que se anunciara su salida de Canal 13, donde trabajó junto a Saavedra en el exitoso programa “Lugares que Hablan“.

La semana pasada, se dio a conocer que Liempi dejaba el canal de Luksic tras una serie de cambios en la estación, donde se estaría fusionando el Área Cultural con la de Entretenimiento.

Ante esta situación, Pancho Saavedra alzó la voz con un emotivo mensaje en sus redes sociales, expresando su respaldo al camarógrafo y compañero de trabajo.

El mensaje de Pancho Saavedra al ‘Catador’

“Sin Catador no hay más #LugaresQueHablan“, escribió Saavedra en Instagram, acompañado de una foto con Liempi.

“Sin mi partner no puedo hacer más este programa que nos ha llevado a recorrer hasta el último rincón de Chile. El talento, la experiencia, la química y la lealtad no son reemplazables“, sentenció el ex conductor del Festival de Viña del Mar.

A pesar de la desvinculación de “El Catador”, Saavedra aseguró que “el programa está más vivo que nunca” y que seguirán adelante con fuerza, trabajando nuevamente con varios de los compañeros que fueron desvinculados de Canal 13.

El registro que compartió Saavedra

Este domingo 12 de mayo, durante el evento en Linares, se vivió un conmovedor momento cuando el público ovacionó a Liempi, demostrando el cariño y la admiración que le tienen.

Pancho Saavedra, consciente de este gesto, subió un video a Instagram para agradecer el amor de la gente de la Región del Maule.

“Gracias Linares por tanto amor y cariño, no solo para mí, sino que para el equipo de ‘Lugares que hablan’. Que emociona @davidfractal como te quiere la gente“, escribió el rostro de Canal 13, resaltando la ovación que recibió “El Catador”.

