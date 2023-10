Comparte

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, descartó este miércoles que el resultado del plebiscito constitucional del 18 de diciembre condicione de alguna manera el debate en torno a la reforma de pensiones.

«No vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito porque no es lo que condiciona que las presentemos o no. Lo que las condiciona es que necesitamos un acuerdo», señaló.

«Si no hay un acuerdo, lo único que va a pasar es que vamos a tensionar más el ambiente político, a polarizarnos y a seguir discutiendo mientras las personas en sus casas necesitan un cambio en el sistema de pensiones», añadió.

«La reforma previsional no se ha congelado, es una prioridad (para el Gobierno), por eso seguimos trabajando todos los días en esto, pero no podemos seguir cediendo si del otro lado no hay ninguna señal», agregó Jara.

Por otro lado, al referirse a los 10 meses por los que se ha prolongado la tramitación de la iniciativa, la ministra señaló que «no nos vengan a decir ahora que somos nosotros los que no queremos avanzar. Aquí alguien tiene que ceder, y no es el Gobierno, es la oposición«.

«Nuestro llamado es que necesitamos un acuerdo previsional; si es antes del plebiscito, sería muy buena noticia. Si es después, también vamos a seguir trabajando, porque el tema de las pensiones es de largo aliento, para el largo plazo en el país, pero se requiere una respuesta ya», remarcó.