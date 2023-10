Comparte

El Presidente Boric acaba de llegar al país tras concluir una gira a China, donde calificó a esa nación como un socio estratégico y anunció una serie de alianzas comerciales bilaterales, situación que contrasta con la información que entregó su propio gobierno indicando que la empresa Sinovac, precisamente una farmacéutica china, manifestó su determinación de abandonar el proyecto de una planta que se instalaría en Antofagasta y que implicaba una millonaria inversión.

Los motivos de esta decisión aún no están claros, ya que el Ejecutivo ha esbozado algunas razones distintas a las que han emanado desde la empresa, situación que ha profundizado la inquietud por los graves problemas que enfrenta Chile para atraer y retener proyectos de inversión, en un contexto complejo, ya que este año la economía nacional no crecerá.

Al respecto, el Senador UDI por Arica y Parinacota, José Miguel Durana, dijo que la determinación de Sinovac es “parte de un grave proceso de deterioro de la economía chilena”, que a su juicio, “se ha profundizado con este gobierno, porque en La Moneda, desde su cosmovisión de izquierda, no creen en el modelo de libre mercado, y no les interesa que la economía crezca ni promover proyectos de inversión. De hecho, esta empresa, como otras que han optado por no continuar con sus planes de negocio en el país, habían apostado por Chile durante gobiernos anteriores, mientras que esta administración ha sido incapaz de atraer o retener inversiones”, apuntó el legislador.

Para Durana, “lo que está ocurriendo es parte de los objetivos que se impuso el Frente Amplio y la izquierda radical cuando lograron ganar las elecciones presidenciales, cuando expresaron públicamente que `le inyectarían inestabilidad al país´ en la lógica refundacional que vienen promoviendo desde el estallido. Lamentablemente, el costo de todo esto lo pagan los ciudadanos que a diario se levantan con mucho esfuerzo para salir adelante, porque decisiones como la de Sinovac y varias otras empresas que optaron por paralizar sus inversiones en Chile, impide la generación de empleos en un momento que se requiere con urgencia crear mayores fuentes de trabajo ante un desempleo que bordea los dos dígitos”.

“Este año no creceremos, y las proyecciones para el próximo año, según los organismos financieros internacionales, es de bajo crecimiento, por lo que el escenario es muy complejo, profundizado además por el alto número de empresas que está pidiendo su reorganización o quiebra ante una economía debilitada”, concluyó el Senador Durana.