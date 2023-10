Comparte

Diversos oficios ha ingresado a través de la Cámara de diputados y diputadas la legisladora por la región del Bíobío, Karen Medina, dirigidos a la Contraloría General de la República, principalmente enfocados en solicitar procesos de fiscalización a diversos municipios del distrito por el uso de recursos públicos y la legalidad de ciertos proyectos adjudicados por los ediles.

En la página de la Cámara se pueden ver los oficios ingresados por la diputada desde marzo hasta la fecha, por ejemplo, el 14 de julio solicitó a Contraloría examinar la legalidad del proceso de adjudicación de una determinada empresa con los municipios de Nacimiento, Quilleco y Mulchén. Luego, el 6 de septiembre, ingresó otro oficio para auditar las cuentas municipales en Lota, asimismo con fecha 11 de septiembre pidió fiscalizar a la Municipalidad de Cabrero por la mala administración en educación, entre otros documentos de fiscalización que han sido presentados en relación a la región del Bíobío y que no han tenido respuesta.

Ante esto, la parlamentaria pidió a Contraloría agilizar la respuesta a los requerimientos. “He presentado 46 solicitudes de fiscalización durante el año 2023. Lamentablemente, hasta la fecha, no he recibido respuesta alguna a ninguno de los oficios despachados. La gravedad de los hechos expuestos en cada solicitud y mi responsabilidad como representante de este distrito hace urgente contar con una pronta respuesta a estas peticiones”, sostuvo Medina.

A lo anterior agregó que “este organismo tiene ciertos plazos estipulados para otorgar una respuesta y claramente acá se han excedido los tiempos. Es preocupante porque se tratan de asuntos de uso de recursos públicos y de transparencia que no podemos dejar pasar, sobre todo en el contexto de todos los casos que hemos visto del mal uso de los fondos fiscales”, concluyó.