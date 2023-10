Comparte

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), valoró el anunció de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de votar «A favor» en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

En «La Mañana de Agricultura», el parlamentario dijo que «me pareció un anuncio valiente, con harto sentido común».

«El argumento de fondo es que llevamos 4 años de proceso, que ha sido profundamente desgastador para la convivencia y para la priorización de los temas en Chile», señaló.

De acuerdo al legislador, «dar esta señal es relevante, porque el ciudadano va viendo personas que tienen responsabilidades públicas, que tiene conocimiento público, que ante el escenario que se presenta dice ‘mire, llevamos demasiado tiempo’. Al final hay cosas, como todo en la vida, que puede no gustarle absolutamente, pero hay que ponerlo en la balanza. En esa balanza las cosas que permiten convivir para las próximas décadas a los chilenos es mucho mejor que permanecer en una incertidumbre tan grande».

En ese sentido, Coloma enfatizó que es importante «empezar a cerrar un proceso constitucional que, honestamente, ya no da para más. No podemos tener un tema de este naturaleza como un gran tema pendiente en la convivencia en Chile».

«Yo hago un llamado a que no se busquen razones para votar ‘En contra’ del texto constitucional, sino que se trate de cada uno de ver objetivamente, en su conjunto, las normas que se han acordado, si es que ayudan en las próximas décadas con una base de entendimiento entre los chilenos», dijo.

«¿Sabe por qué lo digo? Porque si uno quiere buscar una razón, o sea quiere seguir la causa identitaria, de decir ‘mira, a mí me parece todo bien, pero a mí no me gusta esto y en virtud de esto voy a votar en contra’…. Uno puede encontrar mil cosas que no le gustan en una parte, pero la gracia de los acuerdos, la gracia de las constituciones es que tienen que registrar un programa conjunto de identidad de país. Entonces uno tiene que ponerlo en la balanza», concluyó.