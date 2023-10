Comparte

«A favor» votará la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Así lo anunció este miércoles, luego de poner «en la balanza los aspectos positivos con los aspectos que no me gustan tanto, pero siento finalmente es razonable votar ‘A favor'».

Pese a que dijo sentir frustración «por el hecho de que este proyecto, efectivamente, no haya recibido un respaldo más amplio», señaló que «en este momento ya hay un texto y, por lo tanto, yo me he dedicado a estudiado, a ver qué lo que voy a ser yo en materia de eso».

En ese sentido, anunció que «yo voy a votar ‘A favor’, porque el texto en general es un bastante buen texto».

«La verdad es porque creo que, además, que este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país luego de cuatro años en los que hemos estado bastante paralizados», dijo.

A ello agregó que le gusta que el texto «da más herramientas en materia, por ejemplo, del control de frontera; en materia, por ejemplo, de una fiscalía que va a permitir un mejor trabajo contra el crimen organizado; por que, además, se genera una Defensoría de las Víctimas; porque también, y eso es un tema súper importante, de alguna manera va a reducir el fraccionamiento político y va a reducir el número de diputados. Eso va a hacer que la gobernabilidad sea un poco más fácil».

Sin embargo, reveló que también hay temas que no le gustan. En eso, apuntó que no le parece que se haya sustituido la expresión del ‘»que esta por nacer» por el «quien».

«Si bien estoy convencida que no pone en peligro la ley de las 3 causales, yo hubiese preferido que no se hubiese tocado en absoluto«, señaló.

Matthei agregó que tampoco le gustó que la Constitución se refiera a las contribuciones.