Comparte

Amarillos por Chile se definió este martes por el «A favor» para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Cristián Warnken, ex presidente de la colectividad, conversó con «La Mañana de Agricultura» sobre el tema, en donde aseguró que «esta Constitución es mejor que la Constitución del ’80 y por eso, por responsabilidad y por el bien de Chile, hemos decidido plegarnos por el ‘A favor'».

En ese sentido, el escritor destacó que como partido «tenemos experiencia de remar contra la corriente, pero con convicciones. Cuando uno actúa con coherencia y honestidad intelectual, como es en este caso, yo creo que se puede revertir perfectamente el resultado de este plebiscito».

«Esta no es una Constitución refundacional de derecha como sí lo era la Constitución propuesta por la convención hacia la izquierda en el proceso anterior. Hay tintes conservadores, hay que reconocerlo, pero es una Constitución democrática, que tiene que ver con la tradición constitucional chilena que da un paso de avance al declarar al Estado Social de Derecho», dijo.

Agregó que «es una buena Constitución, yo lo digo con certeza porque he leído el texto, lo hemos discutido al interior del grupo. Cómo podemos llamar a votar rechazo si en nuestro fuero interno sabemos que esta es una buena Constitución. No es perfecta, no es la Constitución ideal que hubiéramos querido conseguir, pero es una buena Constitución«.

Consultado por si el Ejecutivo debiera exponer su posición, Warnken respondió que

«me parecería impresentable que el Presidente de la República no emitiera una opinión sobre el texto constitucional. Una cosa es que intervenga, como lo hizo el Gobierno en el proceso anterior, y eso le valió un proceso en Contraloría. Pero otra cosa es que dé una opinión».