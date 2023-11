Comparte

La diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, se refirió a la crisis educacional que enfrenta la región de Atacama, criticando además la postura del gobierno en la materia.

“El ministro Cataldo (Educación) pretende minimizar la dramática situación que estamos viviendo aquí en la región de Atacama, donde 30.000 alumnos llevan más de dos meses sin clases y están a punto de perder el año. No existe ningún tipo de flexibilidad por parte del Gobierno para poder solucionar este problema”, dijo la parlamentaria.

“Es exactamente lo mismo que hizo el presidente Boric la semana pasada, cuando anunció que varios colegios volvían a clase el jueves 2 de noviembre, lo que era imposible, dado que en esos colegios ni siquiera se han empezado a realizar los trabajos de arreglo para tener condiciones mínimas para que los niños puedan entrar a clase”, señaló.

Para la diputada por Atacama, “el Gobierno no quiere o no puede entender la dimensión del problema y en este escenario claramente es muy difícil poder avanzar, es muy difícil llegar a acuerdos. No quieren ceder en nada y su único objetivo aquí es salir ganándole al Colegio de Profesores y no ceder en las demandas de la región de Atacama”.

Tras esto, la diputada Sofía Cid insistió en la necesidad de aprender de los errores detectados en Atacama.

“Yo espero que esta semana en el Congreso podamos aunar fuerzas y desde la Cámara de Diputados también podamos impulsar el proyecto que presenté, el cual congela la entrada en vigencia de los SLEP en el resto del país. Yo creo que es súper irresponsable en estos momentos seguir implementando los servicios locales de educación pública, dado los problemas que tenemos en la región de Atacama”, afirmó.

“Lo que está pasando en Atacama se repite en todos los otros servicios locales de educación que se han implementado -explicó-. Hoy día hay 11 implementados, deberían entrar en vigencia próximamente 6 más y luego de eso seguir avanzando hasta instalar 70 servicios locales de educación en todo el país”, sostuvo.

“Esto es gravísimo y por lo mismo, reitero el llamado al Ejecutivo. Aquí en la región le entregué el proyecto a la subsecretaria para que lo revisen, lo evalúen, pero tenemos que avanzar en eso y por supuesto hacer los cambios fundamentales. La ley hoy día tiene grandes falencias y no nos podemos olvidar de la tómbola. Eso ha generado un daño enorme a los colegios y a la educación pública y al final del día los únicos perjudicados son nuestros alumnos”, finalizó la diputada Sofía Cid.