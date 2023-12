Comparte

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se reunió este lunes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para abordar la agenda de seguridad en el Congreso.

Dicho paquete de medidas incluyó 31 proyectos, de los cuales 19 ya se han despachado antes de fin de año. El resto, hay que "intentar de apurar al máximo de lo que va quedando", dijo el parlamentario en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Yo no voy a bajar los brazos hasta llegar al mejor desarrollo posible", agregó.

La preocupación que expresó Coloma es la "autocomplacencia, la autofelicitación, por haber aprobado tantos proyectos de seguridad en su periodo. No me parece justo porque han sido leyes que creo que el rol principal lo ha tenido el Congreso", y no el Ejecutivo.

"Lo que más me complica a mí", sostuvo, es que "obedecen a proyectos que quienes están hoy en el Gobierno rechazaron en el gobierno anterior o hace un tiempo".

Por ejemplo, "el tema de robo de madera por ejemplo, la Ley Nain Retamal, o en los temas de migración, en los temas de infraestructura crítica".

En esa línea, indicó que "la autocrítica, si algo ha habido por parte del Presidente, hoy por lo menos decir que eso no puede suponer la autofelicitación, porque hoy día se está aprobando lo que rechazaron en su momento. Es mejor cambiar de idea, sí, pero no es la forma que lo están haciendo".

Plebiscito

Con respecto al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, el presidente del Senado se sumó a las críticas por la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la franja del 'En contra', en la que critica el supuesto retroceso en los derechos de la mujeres.

"Creo que la crítica que hizo la presidenta Bachelet con respecto al texto, me parecen muy injustas. Me sorprendió porque fueron muy injustas y creo que, de alguna manera, muestra una cierta angustia del oficialismo en cuanto al plebiscito que viene", dijo.

"Yo sé que ellos tienen una dificultad grande en el plebisicto. El Gobierno tiene una dificultad muy difícil, porque hoy hay dos lecturas del plebiscito. Tiene un efecto de ver si vamos a cerrar el ciclo constitucional. Yo voy votar 'A favor' porque no puedo creer que vayamos a seguir en esto. Llevamos 4 años y no me cabe duda de que si gana el 'En contra' se va a volver a ver más procesos o se va a plebiscitar o votar algunos de los borradores anteriores, pero va a seguir. Llegó la hora de terminar y con un texto razonable, que no tiene ninguno de los defectos que se le acusan. Por eso hay que votar 'A favor'", señaló.

"En el 'En contra' hay una situación bien especial porque está el Gobierno, pero también hay una parte de la derecha más extrema, por así decirlo", contrapuso. "Si gana el 'A favor' está la derrota política, pero si gana el 'En contra' tampoco está tan clara la victoria, porque va a estar atribuida a una parte del Gobierno, pero también a este grupo de personas que están votando en contra de este proyecto".

Con ello, coincidió en la tesis del senador José Miguel Insulza (PS), quien dijo que "el plebiscito juega un papel en el sentido que le da fuerza al Gobierno o lo debilita".

Sobre este análisis, Coloma dijo que "el Gobierno tiene un problema adicional, eso lo reconozco. Si gana el 'A favor', obviamente es una derrota para el Gobierno muy sustancial, porque ellos se la han jugado por el 'En contra'. Pero si gana el 'En contra', nadie puede decir que solo el Gobierno votó por ello, ya que este sector de la derecha, que yo no puedo aceptar entender" también votará por aquella opción.