El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que las ideas de su sector salieron fortalecidas, pese a que reconoció el fracaso tras el triunfo del "En contra" en el plebiscito constitucional.

Un día después de las votaciones, en Recoleta, el excandidato presidencial dijo que "hoy día para nosotros comienza una nueva etapa, una etapa de recuperar Chile, de reconstruir a partir de lo que viene este próximo año, que son los desafíos electorales locales y regionales. Esperamos estar ahí con los mejores de los nuestros".

Cosultado por si hace algún tipo de meaculpa por el resultado de la votación, respondió que "vamos a tener estas semanas para realizar una autocrítica, sí decir que nosotros somos conscientes de la derrota y eso no se puede evitar. Si alguien dice 'no, mire, aquí hay que interpretar lo que ocurrió', no. Nosotros perdimos frente a la ciudadanía y seguimos con la cara en alto, con la vista puesta en los ojos de las personas. Si hay cosas que mejorar, lo vamos a hacer".

Agregó que "no es el fin de un proceso político, muy por el contrario, nosotros nos sentimos respaldados, reforzados por la ciudadanía, más allá de lo que muchos quieran decir. Algunos tratan de instalar ideas políticas o lógicas políticas. Algunos dicen aquí fracasó Republicanos. No, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen 'aquí terminó una candidatura presidencial'. Déjenme que les diga que yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial".

En cuanto a las cosas que hicieron mal como colectividad, Kast dijo que "yo creo que no fuimos capaces nosotros de exponer bien cuáles eran los puntos importantes que consideraba el nuevo texto, también se dieron divisiones dentro del sector. Claramente eso tiene que afectar. Mucha gente también estaba cansada del proceso".