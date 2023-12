Comparte

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió este lunes a la victoria de la opción "En contra" en el plebiscito del 17 de diciembre, en donde Chile rechazó nuevamente una propuesta de nueva Constitución.

“Los chilenos y chilenas votaron de forma mayoritaria y clara en contra de una mala propuesta redactada por el Consejo Constitucional de mayoría derecha y ultra derecha. Los chilenos y chilenas votaron de forma mayoritaria y clara en contra de la propuesta redactada por la Convención Constitucional de mayoría progresista, izquierda y con presencia de independientes”, declaró.

“Ninguno de los dos procesos constitucionales logró movilizar sus anhelos de cambios. Tenemos un país con muchas cosas buenas, pero con serios problemas que llevan décadas sin solucionarse. El más importante tiene que ver con su rumbo, el horizonte hacia el cual avanza, el cual no identifica y entusiasma a la juventud, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los trabajadores y trabajadoras y a los más humildes y sencillos”, sostuvo.

“Construir un rumbo distinto posible, un nuevo horizonte más esperanzador es tarea de la política y la política existente hasta ahora ha fracasado en esa tarea”, añadió.

“Existe una gran oportunidad para una política distinta. Una que escuche/converse y no violente, que construya y no destruya, que transforme y no niegue solución a los problemas. Que aprenda de las derrotas de los últimos años y que no lea o entienda la realidad desde su particular deseo o sesgo ideológico, sino desde la vida cotidiana de las familias que esperan una mejor vida”, cerró el alcalde.