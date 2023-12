Comparte

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló este jueves que "me encantaría" volver a ser candidato presidencial, luego de sus aventuras electorales en 2017 y en 2021.

La declaración la dio en el programa "Estado Nacional", de TVN, en donde agregó que "nosotros no tenemos definidos quién van a ser nuestro candidato, yo diría que estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía".

También se refirió por si competiría contra la expresidenta Michelle Bachelet, a loq ue respondió que "yo no tengo problema, si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos".

De hecho, dijo que sería "más fácil" competir con ella porque "tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno".

Con respecto si participaría en una primaria presidencial con Chile Vamos, esto lo descartó en una prima instancia. "Yo no iría a primarias con ellos. Nosotros ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces creo que hemos demostrado en los hechos que sin primarias nosotros potenciamos el voto del sector", dijo.

"Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias. Pero yo no me mando solo tampoco, soy parte de un equipo, de un partido político", agregó.