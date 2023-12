Comparte

El cierre de año en Chile está marcado por una escalada de violencia que ha dejado en los últimos días más de una decena de personas asesinadas, entre ellas, dos menores de edad.

En esa línea está la Senadora Carmen Gloria Aravena, que ante los últimos hechos de violencia, le vuelve a pedir al gobierno que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) para abordar de forma institucional la crisis de seguridad que afecta a Chile, utilizando todas las herramientas legales disponibles que tiene el Estado para terminar con este festín delictual.

“Es tan grave el problema, que aquí se deben ocupar todas las instancias necesarias para elaborar una estrategia contundente que frene el avance del crimen organizado, siendo el COSENA una de esas herramientas, que el gobierno parece no querer utilizar por razones ideológicas, lo cual es un despropósito en las actuales circunstancias”, aseguró la legisladora por La Araucanía.

La congresista indicó que “frente a una situación tan compleja se debe recurrir a medidas excepcionales, algunas de las cuales se han planteado, pero no han sido acogidas por el Ejecutivo, como es establecer estado de excepción, por ejemplo, en la Región Metropolitana, donde el nivel de asesinatos se ha desbordado. Soy de una región que lleva 27 años siendo víctima de la violencia terrorista, y sabemos lo que ocurre cuando este tipo de hechos no se detienen a tiempo. Respecto al crimen organizado, ya estamos actuando muy a destiempo, pero aún es posible revertir este drama para los chilenos, pero se debe innovar con medidas distintas a las que hasta ahora se han implementado, y que como muestran los indicadores, no están teniendo los resultados esperados”.

Carmen Gloria Aravena puntualizó que el COSENA es una instancia precisamente para abordar crisis como esta, de seguridad, donde el crimen organizado está amenazando la convivencia democrática y la institucionalidad, y es un espacio para que las principales autoridades del país analicen y dispongan medidas transversales y extraordinarias para hacer frente a este flagelo. No podemos seguir esperando a que más ciudadanos mueran a manos de los criminales para actuar con toda la capacidad del Estado en neutralizar al crimen organizado”, concluyó la senadora.