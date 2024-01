Comparte

Sobre los antecedentes dados a conocer por Contraloría este miércoles, el parlamentario y miembro de la Comisión de Deportes, diputado Jorge Guzmán, manifestó que “tenemos 194.000 millones que no han sido rendidos”.

Asimismo, el congresista, agregó que “tenemos 500 millones que deben ser devueltos”.

“Tenemos una organización del deporte que no da claridad ni transparencia respecto de cómo usaron los recursos públicos”.

“La verdad es que pareciera que nos estamos acostumbrando a que este gobierno haga las cosas mal”, señaló el parlamentario.

“Lo hace mal con los gobiernos regionales, lo hace mal con los recursos de todos los chilenos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

“Y hoy día lo hace mal con los recursos de los chilenos en materia del deporte”, acusó Guzmán.

El diputado Guzmán y el proceso de investigación

Además, el legislador apuntó a que no solamente debe haber una investigación, sino también incurrir en sanciones en el caso de hallar responsables.

“Ya basta de impunidad (…) me refiero a que se pierdan las platas y nadie se haga responsable. Que haya impunidad, además, en cuanto a no tener sanciones políticas, como es el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, recalcó.

“No porque los Juegos Panamericanos se hayan desarrollado de buena forma, nosotros vamos a mirar para el lado respecto a la rendición de los recursos”.

“Tenemos 194 mil millones que no han sido rendidos, que no sabemos en qué se utilizaron”, afirmó Guzmán.

“La falta de transparencia también significa una mala utilización de recursos públicos”, afirmó.

“Quizás la gran mayoría se puede haber utilizado bien, pero hay una parte que no sabemos dónde está”, advirtió el miembro de la Comisión de Deportes.

“Entonces, si no entregan esos recursos, si no se aclara dónde se gastaron, si no se aclara cómo se invirtieron, si no se respetaron los procedimientos de compra, nosotros vamos a llevar las responsabilidades políticas y eventualmente penales que correspondan”.