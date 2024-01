Comparte

Jordi Castell preocupó a todos sus compañeros de Tal Cual tras revelar que estaría lidiando con un complejo momento de salud.

Todo esto, porque en una conversación el fotógrafo comentó que tenía un forúnculo en su pecho, el cual le ha hecho pasar varios momentos de estres.

“Yo estoy apunto de recurrir a la ley de aborto en tres causales, es como un embarazo”, bromeó Jordi.

Tras ello, se abrió la camisa y se lo mostró a su compañera Raquel Argandoña y dijo “es horrendo”.

En la misma línea, expuso que no era primera vez que le salían estos forúnculos “lo delicado es que ya tengo antecedentes... si salí pitiado entero. A mí me sacaron un tumor en mi cabeza hace 23 años, y el año pasado me sacaron un poroto gigante".

“Ahora me sale este otro, el doctor me dijo que se va a biopsia, obvio, sí hay que resguardar. Anda a saber tú si me lleva el señor”, agregó Castell entre risas.

Finalmente, con el fin de darle aliento y de bajarle el perfil a esta complicación médica, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela lo tildaron de “exagerado”.