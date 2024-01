Comparte

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, fue uno de los parlamentarios que asistió a la vivienda del expolítico y lobbista Pablo Zalaquett. Según dijo en "La Mañana de Agricultura", aquella oportunidad fue hablar sobre la reforma de pensiones.

"Yo fui invitado con otros dos parlamentarios más, de distintos partidos: el diputado Juan Santana (PS) y el diputado Alberto Undurraga (DC). Fuimos los tres juntos a hablarle a un grupo de entre 20 a 30 personas, donde había personas vinculadas a institutos de pensamiento, había personas que tenían puestos gremiales, había empresarios que no sé a qué rubro se dedicaban. No los conocía a todos. Y había, además, unos cuatro a cinco personas vinculadas al mundo de las AFP", detalló.

De acuerdo al senador, se trató de una exposición, donde también hubo espacio para preguntas y respuestas. El formato era tipo cocktail. "Me llamó Pablo Zalaquett, a quien conozco desde la universidad", dijo.

Pese a las críticas levantadas por este tipo de reuniones en la casa del exalcalde, Galilea sostuvo "no tiene nada que ver con la Ley del Lobby, es como si un sindicato nos hubiera invitado a nosotros tres. Probablemente, nadie estaría hablando de este tema. ¿Por qué no tiene nada que ver con la Ley del Lobby? Porque no se está haciendo ninguna gestión de nada, no se juntan con un parlamentario específico. Simplemente, quieren saber qué es lo que piensa cada partido respecto al tema previsional".

"Acá muchas veces se inicia una caza de brujas que para mí no tienen ni el más mínimo sentido, y creo que en este tema no estamos acercando a una caza de brujas que me parece bastante insensata. Creo que fue el senador Jaime Quintana (PPD) que decía 'si a mí me invitaran de nuevo, iría sin ningún problema, no le veo nada de malo en dialogar, contar y explicar'", señaló el parlamentario.

"Si de nuevo me invitarán (...) voy a ir".

En esa línea, afirmó, que "voy a seguir el ejemplo de él: Si a mí de nuevo me invitaran, con otros dos parlamentarios, de distintos partidos políticos a exponer, en cualquier parte, voy a ir. No tengo ningún problema en hacerlo".

Galilea insistió en que "tengo la sensación de que aquí se ha levantado una especie de polémica bastante artificial, mezclando peras con manzanas en cuestiones que jamás han sido parte de un lobby, que es parte de la normal conversación y las actividades que realizamos los parlamentarios, de ir a exponer sobre temáticas que le importan al país".