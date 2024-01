Comparte

Johannes Kaiser afirmó este jueves que se mantendrá como independiente luego de renunciar al Partido Republicano tras pertenecer cerca de tres años. El parlamentario adelantó además que en el futuro apunta a trabajar "en materia de formaciones políticas".

"De momento yo voy a mantenerme independiente. Estoy viendo el trabajo que se puede hacer hacia el futuro en materia formaciones políticas", comentó el ahora exrepublicano en conversación con "La Mañana de Agricultura".

Al ser consultado si José Antonio Kast es su candidato para llegar a La Moneda, Kaiser respondió que "es una mala idea hacer campañas presidenciales dos años antes de las elecciones".

"Uno tiene que tomar las opciones de la mano de la oferta política que exista en ese momento", agregó el representante del distrito 10 de la región Metropolitana.

Sobre su estadía en la colectividad que fundó Kast, el diputado Kaiser dijo que por mucho tiempo se sintió "cómodo". "Había matices como en toda organización humana, uno a veces no está de acuerdo en una u otra cosa. Es relativamente reciente las tensiones", señaló.

También indicó que tras definirse por el "En contra" en el segundo proceso constitucional, no habló con José Antonio Kast. "No he vuelto a conversar con él, creo que no he tenido contacto desde ese momento", declaró.

Por otro lado, consideró una "situación muy desagradable" el hecho que lo retiraran de las comisiones de Gobierno Interior y de Defensa. Lo anterior, dijo que fue bajo la excusa que "esto sería una reorganización normal y permanente".

"Cuando lo retiran a uno, queda como haciendo la mitad de la pega (…) Es una cosa muy desagradable, daña la productividad y la efectividad de la persona a la cual se le cambia de comisión", expresó Kaiser.

Y agregó que "no es tampoco que uno puede llegar y cualquier puede hacer cualquier comisión, uno necesita tiempo para informarse, para integrarse dentro de los proyectos que se están viendo".

Entrevista completa aquí a Johannes Kaiser