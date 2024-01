Comparte

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a la aprobación en la Comisión de Trabajo de la reforma previsional, para la cual el Gobierno, recogió la iniciativa de la DC para repartir el 6% de cotización adicional.

"Lo que podía generar un acuerdo es que fuera un 3% para las cuentas individuales, para mejorar las futuras pensiones y 3% a solidaridad, para apoyar a los actuales pensionados y también para apoyar a las mujeres", sostuvo en La Mañana de Agricultura.

"Nosotros invitamos a que suscribiéramos entre todos una indicación para este 3 y 3, para una distribución más equitativa de estos recursos adicionales, y para construir un acuerdo. El Gobierno se allanó al acuerdo porque esto se necesita aprobar", explicó.

"Me gustaría que estuviera la derecha, pero no se han movido un centímetro de sus posiciones originales. Está bien tenerlas, pero hay que ayudar en los acuerdos, no han estado disponibles para los acuerdos. Avanzaremos con este acuerdo sin ellos", adelantó el presidente de la DC

"El Gobierno y los no alineados hemos acordado ayer esto y se aprobó en la comisión de Trabajo. El propósito final es que salga la reforma de pensiones, con acuerdos, y que mejoren las pensiones", sostuvo Undurraga.

"Cuando uno no quiere llegar a acuerdos, que es lo que pasa con la derecha hoy día, siempre hay una excusa. Cuando hay disposición a los acuerdos, uno se sienta en la mesa y busca una fórmula. La excusa hoy en día es una encuesta", señaló.

Posteriormente, el presidente de la DC se refirió al llamado del Ejecutivo a sumarse a la denominada "Alianza de Gobierno", asegurando que continuarán "siendo no alineados".

"Nosotros planteamos desde el principio que tenemos un rol de colaboración con autonomía. Este rol nuestro seguirá siendo así, nos interesa colaborar, que haya acuerdos, pero desde la autonomía en el lugar del que estamos", afirmó.

"Hay 56 municipios encabezados por alcaldes DC, hay dos gobernaciones, que están haciendo bien su trabajo. Nosotros aspiramos a que eso siga, incluso aspiramos a otros municipios donde hoy día está la derecha u otras fuerzas", expresó.