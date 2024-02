Comparte

El senador Iván Moreira (UDI), junto a los demás integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores, se reunió telemáticamente con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", dijo que "Nicolás Maduro desafía a todo el mundo, porque tiene su estilo, indudablemente, de un dictador implacable. Quiere tratar de tener algunos matices de democracia, pero tiene una red dentro del país de un totalitarismo total de personas que hacen lo imposible, que amenazan, que matan, que toman presa a quien tenga algún grado de posibilidad o participe públicamente en una manifestación, o en un medio de comunicación".

En cuanto a la situación de Machado, señaló que a "la inhabilitaron. Curiosamente, la inhabilitaron, cuando ella había demostrado que ganaba la próxima presidencia, y donde arrasó en cierto plebiscito o primarias que hubo en Venezuela. Le buscaron bajo el gobierno de Maduro cualquiera cosa, inventaron una serie de disposiciones de la dictadura para que ella quede inhabilitada. Eso significa que, en el fondo, el que pone el candidato de oposición al gobierno es Maduro. Entonces va a ser muy difícil que se pueda recuperar la democracia en Venezuela, si es que no interviene la comunidad internacional".

Además, Iván Moreira anunció que "de aquí a abril tenemos un compromiso con Corina Machado que va a ir una delegación transversal de la comisión de Relaciones Exteriores" a Venezuela.

"Yo sé que cuando vayamos a Venezuela vamos a tener un séquito de agentes y de espías siguiéndonos a donde vayamos. Nosotros no tenemos temor a eso, porque no vamos a hacer nada incorrecto a Venezuela", dijo.

"Afortunadamente, Venezuela tiene vigente con Chile un convenio. Ese convenio dice relación que no se requiere visa para los pasaportes diplomáticos y los senadores todos tenemos ese pasaporte diplomático que nos corresponde", detalló el parlamentario.

Inmigración irregular

En cuanto al problema de la inmigración irregular, el senador dijo que "a mí no me cabe la menor duda de que el gobierno venezolano, la dictadura de Maduro, le dio facilidades para que se vinieran a Chile y se sacó encima a una parte del Tren de Aragua, algunos delincuentes, etc".

"Pero tampoco nosotros podemos estigmatizar totalmente la inmigración, porque han venido muchos venezolanos estos últimos 5 ó 6 años que verdaderamente han sido un aporte, pero lamentablemente, hay una cantidad considerable de personas, que no son buenas personas y nos están haciendo daño a nuestra sociedad. Trajeron prácticas que en Chile no existían, el salvajismo para cometer un delito", indicó.

"Lo que hay que hacer en Chile es que el Gobierno, de una vez por todas, en materia de neutralizar la delincuencia tiene que aplicar la ley y tiene que haber un criterio de la Corte Suprema con la finalidad de que los tribunales de Justicia, donde se ven todas estas causas, no sean más garantistas. Diciéndolo con palabras simples: no sean más papistas que el papa los jueces y fiscales, en que muchas veces los fiscales no pueden probar porque el juez le exige a los fiscales poco menos una filmación del acto delictivo", concluyó.