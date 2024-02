Comparte

Al estilo de Javier Milei, el Partido Libertario propuso al abogado y escritor Axel Kaiser como candidato para la presidencia de Chile.

“Axel Presidente. Chile volverá a ser de los libres. ¿Cuál crees que será su primera medida como Presidente?”, adjuntaron como mensaje a una imagen de Kaiser con una banda presidencial y la foto de un león a sus espaldas.

De acuerdo a El Mercurio, la agrupación no ha podido formalizarse como partido político, dado que el Servicio Electoral (Servel) no dio tramitación a su reciente solicitud al no cumplir los requisitos para constituirse como colectividad.

RT por un @AXELKAISER Presidente



¿Cuál crees que sería su primera medida como Presidente? Los leemos🗽👀#AxelPresidente pic.twitter.com/8EEWa0Zjhs — Partido Libertario de Chile (@plibcl) February 13, 2024

¿Qué dice Axel Kaiser de la campaña?

Al ser consultado por la iniciativa, Axel Kaiser respondió al medio que “tienen muy buenos diseñadores gráficos”. Pero afirma que no hubo conversaciones para la promoción.

De todos modos, dice, “yo no lo descarto para más adelante. En este minuto no tengo ninguna decisión tomada en ese sentido como para la (elección) que viene. Pero quién sabe, quizás en seis años tal vez sí“.

Agregó que la publicación “hay que entenderla como un fenómeno político potente que se está empezando a manifestar en Chile, porque se está desarrollando hace tiempo. Ahora que sea yo el que lidere políticamente el clima de esta evolución, es algo que está por verse“.

“En este minuto no tengo tomada la decisión de lanzarme para la elección del próximo año, pero este es un movimiento que está creciendo en busca de un referente“, sostuvo el abogado.

El presidente del directorio de la Fundación Para el Progreso, además, dijo que “en algún minuto le va a pasar por encima a la clase política tradicional que no entiende nada lo que está ocurriendo, tal como sucedió en Argentina”.

“Hemos logrado crear un movimiento libertario en Chile que no existía, y esa evolución la he liderado yo“, sentenció.