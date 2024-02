Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó la propuesta levantada por diputados de oposición de realizar una sesión secreta en el Congreso por el caso del exmilitar de Venezuela, Ronald Ojeda.

La titular del Interior apuntó a que “los parlamentos no participan y no deben incidir en las investigaciones penales”, lo que fue refutado por los congresistas.

“Han guardado un silencio cómplice respecto a esta situación”, dijo la diputada Camila Flores, quien adelantó que también solicitará una sesión secreta en la Comisión de Defensa.

“Voy a pedir que podamos tener una sesión secreta para que se nos puedan aportar antecedentes tanto de la Ministra de Defensa, del Ministerio del Interior y creo que también sería importante poder contar con la presencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para saber dentro de lo posible, insisto, a lo menos el estado procesal en el cual se encuentra esta investigación, qué es lo que está pasando”, comentó.

En la misma línea, su par de RN el parlamentario Mauro González, enfatizó en que “el gobierno debe entregar explicaciones, sobre todo ante las informaciones que han surgido, para aclarar dudas y entregar certezas en un tema tan relevante como es la inteligencia nacional”.

“Han pasado varios días desde el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda y aún no hay noticias sobre su eventual paradero. No sabemos si está en Chile o si lo sacaron del país”.

“Por un lado, hay una investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público, pero, por otro lado, también están las acciones administrativas, que es lo que nos interesa que se analice en el Congreso Nacional en esta sesión de carácter secreta”, sostuvo González.

Diputados RN

La postura de la oposición tras secuestro de exmilitar venezolano en territorio nacional

Desde la Bancada Republicana, la diputada Catalina Del Real, criticó la postura del gobierno señalando que “no entiendo cuál es la molestia de la ministra Tohá para que se analice en el Congreso el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda”.

“A pesar de que hay una investigación en marcha y que es materia del Ministerio Público, este es un tema de Estado. Creo que acá nadie quiere incidir en la investigación penal, sino que lo que se busca con esta sesión secreta especial es analizar los alcances que tuvo este tratado firmado con Venezuela”.

Por su lado, el legislador de Evópoli Jorge Guzmán, señaló que “la ministra Tohá, más que cuestionar las facultades que tiene el Congreso Nacional para sesionar secretamente y conocer qué pasó con el exmilitar venezolano secuestrado en Chile, debería estar haciendo su trabajo y transparentando qué pasó en este secuestro que pone en riesgo la soberanía del país”.

Finalmente, la congresista del PDG, Karen Medina, apuntó a que “lo que nos está pasando hoy día con la investigación de saber dónde está Ronald Ojeda demuestra la crisis y la falta de seguridad que tiene nuestro país para brindarle tanto a los chilenos como a los refugiados políticos”.

“Es grave la situación y está en manos de la justicia. Yo espero que todas estas ganas de querer hacer sesiones especiales no sea para entorpecer el proceso, sino que más bien para sumarse en la línea de que debemos subsanar todos estos defectos, toda esta falta de seguridad, y que esta investigación llegue a buen puerto y podamos encontrar a este señor aun con vida”, concluyó Medina.