“La seguridad ciudadana sigue siendo la prioridad número uno”, sostuvo este lunes el senador Ricardo Lagos Weber sobre el “segundo tiempo” del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En diálogo con “La Mañana de Agricultura” el legislador PPD dijo que “sin seguridad ciudadana, sin la lucha directa contra el narcotráfico y crimen organizado, es muy difícil construir o generar algo en un país. Es la prioridad número uno, ahí está el Gobierno abocado en eso”.

“Sin seguridad no crece nada, no hay familia, no hay sueños, no hay nada que emprender”, apuntó el representante de la región de Valparaíso.

Además, señaló que la agenda de seguridad de la actual administración “claramente modificó sustantivamente lo que podían haber sido las aspiraciones del Gobierno”.

“Han sido difíciles”

Al realizar un análisis a los dos años del Presidente Boric, el senador PPD afirmó que “han sido difíciles” desde el punto de vista externo, de la economía global.

“Con una agenda que fue rápidamente capturada por el tema del plebiscito, de la reforma constitucional. A mi juicio, se descansó muchísimo en lo que iba a ocurrir en ese primer proceso constituyente”, comentó.

Por otro lado, indicó que el Mandatario “amplió su base de apoyo e incorporó al Gobierno hasta quienes hace poco habían sido sus adversarios políticos, como era el Partido Socialista, PPD (…); generando una mayor base de apoyo”.

No obstante, Lagos Weber expresó que el Ejecutivo “ha sido muy flexible” en “dar señales de entendimiento”, algo que considera que es fundamental.

Asimismo, declaró que “se constituyó una posición muy dura, muy crítica, que no ha colaborado demasiado a la hora de llegar a entendimientos en algunas áreas. Eso ha generado un clima muy malo, tenso y tóxico en la discusión política y parlamentaria”.

