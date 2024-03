Comparte

El exministro del Interior, Jorge Burgos, abordó la decisión del Gobierno de excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2024), asegurando que no es la única oportunidad en la que se toma una determinación de este tipo.

“Entiendo que no hace mucho se excluyó al invasor ruso de la feria, por las brutalidades que ha hecho”, aseguró en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

En esa línea, cree que “puede haber consecuencias”.

“Aquí hay un hecho bien concreto. La industria tecnológica vinculada a lo bélico, israelita, es una de las industrias más avanzadas del mundo. A mí me consta, esto hace tiempo ya, pero no creo que haya cambiado, es que nuestras Fuerzas Armadas, sus sistemas de armas que nos ha costado tanto tener al día, tanta inversión (…), muchas están vinculadas con tecnologías isrraelitas“, explicó.

No obstante, cuestionó si esto se analizó previamente. “Tengo algunas dudas razonables sobre eso”.

“Tiene consecuencias bastantes malas la decisión, y tengo dudas que se haya hecho. La única vocería pública que conozco respecto de la ministra de Defensa, Maya Fernández, a mí como ciudadano no me dejó satisfecho, no es explicativo”, sumó.

Decisión de Boric

Consultado por la postura adoptada por el Mandatario, Gabriel Boric, manifestó que “el Presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales del país, y su principal asesor en eso es el ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de mucha experiencia. Tiene decisión personal, claro, pero también tiene de una política internacional que el gobierno chileno, a través de Boric, ha tomado la decisión”, reflexionó.

Por ello, concluyó el tema explicando que “es una decisión política, sí, pero las decisiones políticas tienen efectos, y el tema acá son los efectos. ¿Puede un estado, producto de que tiene una visión clara sin duda respecto de lo que está ocurriendo en Gaza, tomar una decisión que pueda poner en algún grado de riesgo nuestra seguridad? Eso es más discutible, más conversable”, concluyó.