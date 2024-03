Comparte

La exministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la posibilidad de una presentarse a las elecciones municipales 2024 como candidata a la alcaldía de la comuna de Las Condes.

“Viene hace rato arrastrándose una división que no le hace bien a la derecha, que se acentúa esta semana cuando se abre la posibilidad de una competencia, que los vecinos de Las Condes no quieren ser arrastrados. Me parece que puedo ser, también por mi trayectoria, y construir también una alternativa de consenso, a la que se puedan integrar las distintas personas de la comuna”, afirmó en conversación con La Mañana de Agricultura.

“Ha sido mi obsesión durante todo este último tiempo, la unidad de la derecha, la unidad más amplia. Tenemos una coalición al frente que le está haciendo tanto daño a Chile, como es la izquierda refundacional, extrema. Me parece fundamental hacer todos los esfuerzos por la unidad y evitar las peleas dentro de nuestro sector”, añadió.

“Mi idea es levantar como corresponde una candidatura ciudadana, independiente. La ley lo que dice es que la forma de participar es con firmas ciudadanas que lo patrocinen. Me parece que esa es la forma más transparente de conseguir los apoyos transversales, independiente de que las personas se sientan identificadas por un partido, por otro o por ninguno”, sentenció la exministra.

“Puedo ser una solución a una disputa que no tiene sentido y que ya está instalada hace varios años y que se acentúa ahora que se empiezan a definir los candidatos. Los vecinos de Las Condes no tienen por qué ser arrastrados a tener que estar eligiendo en una competencia”, declaró.

“Mi sello en una gestión, que fue el mismo sello que tuve en el Ministro de Educación, es el de la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y fuertes controles internos. A mí me tocó administrar un presupuesto billonario y lo hice con muchos controles internos”, afirmó.

“Mi manera de cooperar es desde abajo, desde la ciudadanía, reuniendo las firmas. Demostrar que se pueden conseguir esos apoyos transversales y que los partidos se puedan sumar a una candidatura unitaria”, adelantó.

Marcela Cubillos y la partida de Sebastián Piñera

Posteriormente, la ex autoridad se refirió a la muerte del expresidente Sebastián Piñera, de quien Cubillos fue ministra de Educación y Medio Ambiente.

“Yo le tengo mucha gratitud, él me llamó a sumarme a su gobierno en dos desafíos que fueron maravillosos. Obviamente, era un desafío difícil, pero yo creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida el trabajar con él”, sostuvo.

“Le tenía mucho cariño, mucho afecto, nos había venido a ver hace poco en España, obviamente que en lo humano es muy fuerte. Pero en lo político su última obsesión era construir una unidad amplia de las oposiciones”, recalcó.

“Eso es fundamental, él entendía mejor que nadie, que los partidos son muy importantes, pero que tampoco pueden tener el monopolio de la participación ciudadana. Siempre es muy legítimo que sean las personas las que inviten a los partidos a sumarse. Es un proyecto que está en el corazón de la sociedad, no pueden tener monopolios ni mucho menos creerse dueños de municipalidades”, afirmó.