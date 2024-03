Comparte

En medio del juicio en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), diputados de la macrozona sur exigieron la máxima pena para el acusado.

En el proceso judicial, que inició esta mañana en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco, la Fiscalía pide 25 años de cárcel.

El juicio contra Llaitul se centra en cargos por incitación y apología a la violencia, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación, invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Al respecto, la diputada por la región del Bío-Bío, Karen Medina, comentó que “Héctor Llaitul es un nombre, es un referente de los grupos terroristas de la Macrozona sur”.

“Ha mezclado la causa Mapuche con la violencia en la Macrozona sur, con el terrorismo que se ha seguido subdividiendo en otras células, en otros grupos cada día más violentos”, agregó.

Además, añadió que “hoy día espero que la justicia frente a todos los delitos que se le imputan les dé la pena máxima, que sea claro en señalar que no vamos a tolerar más violencia, que no vamos a tolerar más terrorismo y que no vamos a permitir que esto se siga traspasando de generación en generación. La ciudadanía necesita paz, la ciudadanía necesita recuperar la seguridad en la Macrozona y para ello hay que ser claros en las penas y que se cumplan efectivamente”, afirmó Medina.

15 de febrero de 2018/SANTIAGO Tras el sobreseimiento de los ocho comuneros Mapuches, acusados en la Operacion Huracan, Hector Llaitul junto al abogado Rodrigo Roman, de la defensoria popular, dan una conferencia de prensa. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO

Los argumentos desde Republicanos ante la delicada situación de la Macrozona sur

En la misma línea, el congresista por La Araucanía, Stephan Schubert, dijo esperar que “las instituciones funcionen, el terrorismo en la Macrozona sur tiene a parte importante de la población encerrada en sus casas, y esperamos que este juicio avance y la Fiscalía pueda seguir haciendo una buena labor, que pueda contar también con los testigos disponibles para juicio, y eso ocurre difícilmente en juicios donde hay grupos terroristas operando en la zona”.

Finalmente, el parlamentario señaló que “así que esperamos que tenga una sentencia acorde a los delitos que ha cometido y que se puedan desbaratar estas bandas de narcotráfico, de crimen organizado y también de terrorismo que nos tiene a vastas zonas de la Región del Biobío y de La Araucanía en una situación muy, muy complicada”, concluyó el jefe de bancada del Partido Republicano.