Diputados de oposición se refirieron a la situación que atraviesa el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y apuntó al Partido Comunista (PC) y a la “ultraizquierda” de querer removerlo.

Diversas reacciones surgieron luego de los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre la situación del General Yáñez, a quien se le formalizará en mayo por causas relacionadas con el 18 de octubre de 2019.

En relación con esto, el titular de la cartera de justicia sostuvo que “esperaría que evaluara su renuncia antes de su formalización”.

Al respecto, la diputada Camila Flores (RN) repasó que “la causa del General Yáñez, nada tiene que ver con lo del exdirector de la PDI Sergio Muñoz”.

“A la ultraizquierda solo le faltaba una excusa para sacarlo. El General Ricardo Yáñez es perseguido por la responsabilidad del mando que le correspondió asumir porque nuestros Carabineros tuvieron que enfrentar a delincuentes y violentistas en el estallido delictual y esa es la verdad”.

En la misma línea, su par de RN Jorge Durán, sostuvo que “sin duda alguna que le hace mal al país y a la estabilidad que las dos instituciones a cargo de la seguridad queden acéfalas, creo que acá hay más bien una jugada que quiere hacer el oficialismo para sacar al general Yáñez, no viendo las consecuencias que esto vaya a tener en medio de una crisis de seguridad que enfrenta Chile”.

El también diputado de RN, Mauro González, mencionó que “el Partido Comunista se está aprovechando de lo que ocurrió con el ex director de la PDI, para conseguir su cometido de sacar al general Yáñez, comparando incluso ambas situaciones cuando son totalmente escenarios distintos”.

Diputados Jorge Durán (RN), Camila Flores (RN), Karen Medina (PDG) Mauro González (RN), Catalina del Real (REP)

Los cuestionamientos de los diputados Republicanos y PDG

Por su parte, desde el PDG la parlamentaria Karen Medina, hizo un llamado al “Ministro de Justicia como al Partido Comunista a no mezclar las cosas, a no querer aprovecharse y debilitar la institución de nuestras policías hoy que las necesitamos tanto frente a esta delincuencia desatada que tenemos. Las culpas las asumen, las personas y las instituciones deben seguir teniendo nuestro respaldo”.

“Creo que los temas son bastante distintos. El contexto que aqueja al director de Carabineros prácticamente fue una guerra civil impulsada también por el Partido Comunista, así es que no pretendamos hoy día querer acelerar procesos a los cuales el gobierno ya les dio su respaldo”, dijo Medina.

Finalmente, la diputada del Partido Republicano, Catalina Del Real, recalcó que “me parece curioso que el ministro Cordero diga que el general Yáñez debe evaluar su renuncia, cuando el Gobierno del que es parte tiene un montón de personas que hace rato deberían haber renunciado”.

“Pero no, ahí están en sus cargos todavía y con el respaldo del Presidente. Por otra parte, Carabineros no depende del Ministerio de Justicia, así que no corresponde que, públicamente, emita esas opiniones que solo dañan aún más la imagen de una Institución tan importante para el país como es Carabineros”, cerró.