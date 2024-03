Comparte

El diputado y jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por la polémica que ocurrió en una escuela de Arica, donde autoridades de salud de la ciudad impartieron una charla de educación sexual a alumnos de 5º básico con material de connotación sexual inapropiado.

Según los apoderados denunciantes, la charla se anunció como una clase sobre higiene personal, pero derivó en la exhibición de material que ellos calificaron como “absolutamente inapropiado”.

Asimismo, se realizaron comentarios y preguntas que vulneraron los derechos de los estudiantes, todo ello sin el consentimiento ni conocimiento de sus padres.

Los cuestionamientos desde la Bancada Republicana al Ejecutivo

Al respecto, el parlamentario e integrante de la Comisión de Educación comentó que “volvió a ocurrir. Esta vez el Ministerio de Salud llega a una escuela en la ciudad de Arica y entrega material y hace referencias absolutamente inapropiados a los alumnos en desconocimiento de sus padres”.

“Se les dijo que iba a ser una clase sobre higiene personal, pero en definitiva se le exhibe material que podría ser calificado de pornográfico y se les hacen comentarios y preguntas que vulneran sus derechos”, agregó el congresista.

“Estamos estudiando las acciones legales a interponer, estamos terminando una presentación ante la Contraloría General de la República que da cuenta de esta irregularidad”, advirtió.

Tras esto, hizo un llamado al Gobierno a que se “procure velar por el correcto cuidado y resguardo de los menores en los establecimientos educacionales. Esto no puede volver a ocurrir”.

Finalmente, emplazó al ministro Cataldo: “Señor ministro, lo emplazamos a que usted se haga cargo respecto a lo que ocurre en las aulas de clase. No es posible que los profesores no hayan detenido acciones como estas que vulneran los derechos de los niños”, sostuvo.

“Vamos a defender siempre a los niños. No queremos que estas ideologías propias de un sector que hoy día no está gobernando se traspasen a los niños. A los niños no se les toca”, concluyó Schubert.