Comparte

Sin duda Naya Fácil era una de las cartas más novedosas de Canal 13 para su próximo reality llamado ¿Ganar o servir?

Sin embargo, hay posibilidades de que la influencer no sea parte de la competencia, a pesar de que sale en gran parte del spot publicitario del programa.

Todo esto, porque la creadora de contenido en su Instagram dejó en claro que la decisión está en sus manos y que aún no está segura si encerrarse en un reality es su camino.

“Estoy ahí en conversaciones, no sé la verdad, sinceramente estoy en otra etapa de mi vida. Bacán la oportunidad que se me presentó, lo valoro caleta, pero chiquillos estoy en otra etapa”, comenzó diciendo Naya luego de que le preguntaran.

Tras ello, explicó que ella se siente cómoda en las redes sociales y que no sabe si la televisión será un buen lugar para ella.

“Definitivamente la tele no es lo mío, ya soy feliz acá, aparte me van a quitar mi celular, voy a estar ahí conviviendo con 23 personas, gritando todo el día… Yo no me llevo con la gente famosa, no se me da”, explicó.