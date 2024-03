Comparte

Marco Enríquez-Ominami (MEO) criticó duramente al gobierno del Presidente Gabriel Boric, repasando que “está haciendo mal su pega”, por lo que cree que debe “cambiar”.

El exdiputado repasó a la administración de Boric durante su participación del programa de La Red “Caja de Pandora”, insistiendo que “el Presidente está haciendo mal su pega y creo que tiene que cambiar“.

Bajo ese contexto, Enríquez-Ominami aconsejó que “en vez de seguir insistiendo en reformas donde no tiene los votos ni es popular ni es creíble, que se dedique a dos cosas que no es poco: Orden y crear empleos“.

“Si eso lo resuelve no será el peor gobierno, pero tampoco será el peor gobierno en materia de reformas”, sentenció.

Respecto a temas de seguridad, MEO indicó que “pondría a los militares inmediatamente en las ciudades, pero con dos detalles: No los pondría a reemplazar a Carabineros, sino que a cuidar lo que se llama la infraestructura crítica”.

MEO criticó al actual gobierno del Presidente Gabriel Boric – Agencia Uno.

MEO no descarta quinta candidatura presidencial

MEO se ha postulado como carta presidencial en cuatro oportunidades (durante los años 2009, 2013, 1027 y 2021). A menos de dos años de los próximos comicios, nuevamente no descartó una quinta aparición en la papeleta.

“No, yo no he decidido ser candidato, lo traté de explicar antes. Mi adversario encontró la idea de que yo disfruto las campañas y lo paso estupendo (…) Lo paso pésimo, se pasa muy mal. No sé si voy a ser candidato, por ahora es no, no está en mis planes“, sostuvo.