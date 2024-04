Comparte

A poco más de dos meses de los incendios que afectaron la región de Valparaíso y que dejaron miles de damnificados y más de 130 fallecidos, diputados de oposición criticaron del Gobierno acusando la falta de un “plan de reconstrucción serio” para las zonas afectadas.

En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, junto a la representante del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, recordaron esta jornada que hace dos semanas la administración de Gabriel Boric “se comprometió a entregar un plan, lo que hasta el momento no se ha concretado”.

“Anunciaron, con bombos y platillos, hace un poco más de dos semanas, un plan de reconstrucción inexistente y a estas alturas ello es derechamente un engaño y jugar con el dolor de miles de personas”, dijo el parlamentario de RN por la Región de Valparaíso.

“Eel día de hoy ese plan sigue siendo una minuta ejecutiva -la que exhibió ante la prensa-, una minuta que no tiene plano, no se nombran los barrios, no se indican etapas parciales de avance, no se desglosan los costos, no se dice cuántas viviendas hay que reparar, cuántas erradicar y cuántas relocalizar, entre otras cosas”, declaró.

“Hasta dónde llega la falta de gestión (del gobierno) y la inoperancia a la hora de tener prioridades, porque anteponen lo político de tratar de dar una señal comunicacional para darle tranquilidad a la gente, cuando en verdad en el fondo no hay nada. Eso es jugar con los sentimientos de miles de damnificados que hoy día viven en la incerteza, viven en carpas, ni siquiera se ha completado la construcción de las viviendas de emergencia”, sentenció.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi aseguró que le han llegado “reclamos de vecinos de que las aseguradoras han abusado realmente. Que llegó la empresa aseguradora a decirles que en tres horas tenían que tener el inventario de todos sus bienes para que le pudieran hacer una devolución. Oye, si no es un favor lo que hace la aseguradora, es que los vecinos han estado años pagando lo que corresponde y hoy día ni siquiera les quieren devolver la mitad”.

En esta línea, anunció el envío de un oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de que “los fiscalice, porque es inaceptable este tipo de abuso, que lo único que hace es revictimizar a las familias que tanto han sufrido víctimas de los incendios”.

Finalmente, el diputado Andrés Longton pidió seriedad al gobierno, apuntando que si es necesario que personas pongan su cargo a disposición, “como el encargado de reconstrucción de esta región, que brilla por su ausencia y que pocos de acá creo que conocen su nombre, creo que es momento de hacerlo”.