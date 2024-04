Comparte

Durante esta jornada, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, aseguró que Evelyn Matthei “tomó la decisión correcta” al anunciar que no irá por la reelección de Providencia.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo, que he tomado la decisión de no repostular”, dijo la edil el viernes en un punto de prensa.

En esa línea, Lavín aseguró que “falta mucho para la elección presidencial, pero al mismo tiempo, cuando uno está en una posición tan expectante en las encuestas, empieza a tener el corazón dividido y uno tiene que focalizarse en las prioridades, entonces creo que desde el punto de vista personal de ella, y del punto de vista de los vecinos de Providencia, tomó la mejor decisión”.

Asimismo, y consultado por su participación en un eventual gobierno de Matthei, aseveró que “yo estoy bastante retirado de la política activa, estoy preocupado de otra cosa, no de quién gana la próxima elección, sino de cómo esa persona hace las cosas que se necesita que se hagan en Chile”.

“Chile lleva mucho tiempo estancado, con una crisis de seguridad desbordada, sin crecimiento económico, y eso requiere que personas que piensan distinto se pongan de acuerdo”, sumó.

Sin embargo, destacó que “evidentemente” Matthei sería su candidata.