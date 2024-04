Comparte

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Camila Flores y Jorge Durán, le pidieron a las autoridades de gobierno solicitar mayores antecedentes a Estados Unidos respecto a la supuesta presencia del grupo terrorista Hezbollah en territorio nacional.

El hecho se enmarca tras las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que una célula de Hezbollah “está en el norte de Chile, en Iquique”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó la presencia del grupo terrorista musulmán en nuestro país, y afirmó que “en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbollah”.

Además, el Presidente Gabriel Boric envió una nota de protesta a Argentina tras los dichos de Bullrich.

Los cuestionamientos de los diputados RN

En este contexto, la parlamentaria e integrante de la Comisión de Defensa, Camila Flores invitó a la ministra del Interior “a ser mucho más cautelosa, a tomar todos los resguardos, a tomar contacto con el parlamentario estadounidense, con el gobierno argentino para conocer cuáles son los fundamentos respecto a esta denuncia que estas autoridades realizan y no bajarle el perfil así sin más simplemente porque al Gobierno le parece que no existe presencia de esta organización en Chile”.

Tras lo cual, sostuvo que “es sumamente grave que la Ministra del Interior descarte así sin más la presencia de Hezbollah en nuestro país. En su minuto también descartaba ella y varios en su sector político de que el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda pudiese haber tenido móviles políticos”.

“A mí me parece que una información como esta no se puede descartar sin tener antecedentes, sin tener estudios realmente que puedan probar estos antecedentes o no. Si lo están diciendo en Estados Unidos y Argentina es porque probablemente algún fundamento tienen”, agregó.

En la misma línea, su par Jorge Durán señaló que “las palabras de la ministra Tohá, la verdad que son ridículas ¿Acaso la ministra Tohá cree que los chilenos somos tontos? Diciendo que las policías tienen pleno control, que están observando y que no hay amenaza de Hezbollah”.

“Ministra, si ya nadie le cree. Usted no tiene la capacidad ni su Gobierno para dirigir nuestro país. Nuestras fronteras son un desastre. Y usted me dice que hay absoluta tranquilidad, que nuestra policía y usted con el Ministerio del Interior tienen todo controlado y que están observando cualquier amenaza. Por favor, paremos la chacota”, cerró.