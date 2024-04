Comparte

En medio de la preocupación por un nuevo ataque incendiario en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, el diputado de la macrozona sur, Stephan Schubert, hizo un llamado a avanzar en el proyecto que regula uso de la fuerza (RUF) y una Ley de inteligencia para desarticular las bandas terroristas que operan en la región.

El atentado ocurrió esta madrugada de miércoles, e involucró la destrucción de 15 vehículos pertenecientes a la empresa de áridos La Estrella, con sede en la ruta S-215 que conecta Lautaro con Vilcún.

Al respecto, y según datos de Carabineros, desconocidos armados ingresaron al recinto, intimidaron a los trabajadores y provocaron graves daños antes de escapar sin dejar rastro.

En respuesta a este nuevo acto delictivo, el diputado Schubert expresó su preocupación y exigió avances concretos en la implementación de medidas efectivas para combatir el terrorismo en la región.

“El terrorismo en La Araucanía sigue actuando de manera activa, no es efectivo a pesar de que nos han tratado de hacer creer que está en retirada, que están controlados y desarticulados, no es efectivo. Los grupos terroristas no están desarticulados y salvo casos muy excepcionales siguen actuando de manera impune”, señaló el parlamentario.

Schubert destacó la necesidad de una legislación integral para combatir a las bandas que operan en la Macrozona Sur: “Es indispensable una ley de inteligencia, unas reglas de uso de la fuerza y, sobre todo, una voluntad política de manera definitiva desarticular estas bandas. No por cansancio, no a lo largo del tiempo, sino a través de una estrategia que hasta ahora aún no la vemos”, sostuvo.

Cabe mencionar que este atentado se suma a una serie de eventos violentos en la región, y que ocurren poco después de la condena del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.