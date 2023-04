Comparte

El Alcalde de Graneros, Claudio Segovia, se refirió en el programa Chile Público de Radio Agricultura al allanamiento realizado a la municipalidad en el marco de las investigaciones por un posible caso de corrupción en las licitaciones otorgadas por la Municipalidad de San Ignacio.

En ese sentido, el jefe comunal confirmó que los efectivos de la PDI "requisaron computadores, mi teléfono, teléfonos de otros funcionarios, esto es asociado a una investigación de la que no sabíamos, porque es de carácter reservado".

"Han habido varias versiones en la prensa que dicen relación con algunas situaciones que tienen que ver con eventuales licitaciones públicas o cosas por el estilo. Son cosas a las que no me puedo referir porque el fiscal me pidió que no me refiriera al tema", explicó.

"Pero si me puedo referir a que nadie está sobre la ley, nosotros prestamos toda la colaboración al fiscal para que pudiera ejercer su investigación y pudiera dilucidar la verdad, porque de eso se trata al final", agregó el alcalde de Graneros.

"Nosotros confiamos en las instituciones chilenas, yo en particular demuestra que hay un país que se cuida y se protege de situaciones que podrían ser delictivas o asociadas a la corrupción", resaltó.

En ese contexto, debido a las investigaciones que se realizan y con la intención de colaborar con estas, el edil remarcó que se tomaron "una serie de medidas que son vitales".

"Ninguna persona va a entrar a hablar a la oficina del alcalde sin tener un registro en la ley del lobby, aunque no sea sujeto de lobby, no va a entrar sin registrarse en un libro de visitas. Es super vital establecer estas normas", precisó.

"También cambiamos a algunas personas de lugar, porque a veces entraban a una oficina y pasaban por otra. Hemos tomado varias medidas y estas tienen que ver con la probidad y con un mejor servicio y proteger la labor que realizamos", agregó.

"No podría ninguna persona entrar si tiene un interés particular, y esto es sin eludir la responsabilidad que nos queda de atender a la gente", cerró.