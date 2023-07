Comparte

El quiebre de la relación entre Rauw Alejandro y Rosalía sigue generando polémicas y, esta vez, Sebastián Yatra, hizo noticia al comentar que Rauw Alejandro no habría estado enamorado de Rosalía.

Tras confirmarse la ruptura amorosa, resurgió en la opinión pública un video en donde se muestra al cantante colombiano hablando de la relación de la ahora ex pareja y también de la relación entre Camilo y Eva Luna.

“Ni Camilo (de Evaluna Montaner) ni Rauw (Alejandro de Rosalía), no están enamorados, mira, es lo que yo me he dado cuenta en estos años que he trabajado en este medio”, le comenta el artista detrás de ‘La pareja del año’ a una mujer con quien se encontraban compartiendo en un restaurant.

Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron su noviazgo en septiembre del 2021 -aunque se rumorea que ya estaban juntos desde inicios del 2020-. Tras años de noviazgo, anunciaron su compromiso de matrimonio.

Sin embargo, finalmente la relación se rompió ante una supuesta infidelidad que el cantante habría cometido con la modelo colombiana Valeria Duque, hecho que la misma figura desmintió de manera casi inmediata al conocerse los rumores.