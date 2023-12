Comparte

Scarlette Gálvez se quedó en la jornada del pasado domingo con el segundo lugar de Gran Hermano, luego de que Constanza Capelli se quedara con el premio de ganadora.

Jennifer ‘Pincoya’, la chilota que participó en el encierro, se quedó en tercera posición, celebrando de igual manera este logro.

Una vez que se dio a conocer la victoria de Capelli, lo cual fue celebrado de forma unánime, un periodista de Publimetro le realizó una incómoda pregunta a ‘Skarcita’.

Esto, porque tenía relación con Rubén Gutiérrez, exparticipante que fue expulsado del programa, luego de que la joven lo acusara de abuso sexual.

¿Qué le preguntaron a Scarlette Gálvez?

«Tuviste un tema muy difícil dentro del reality. Quería preguntarte si preguntarías a Rubén y qué mensaje le enviarías a él y a las mujeres, porque también muchas te criticaron…«, partió señalando el periodista de Publimetro.

Ante esto, la joven influencer compartió su postura: «No me gustaría hablar del tema, siento que esta noche es muy alegre y feliz para mí. El mensaje para las mujeres es que no están solas y que alcen la voz cuando algo no les parezca«.

Luego Scarlette continuó, para enviar un mensaje al exparticipante de Gran Hermano: «Desearle lo mejor, que le vaya muy bien«.

Constanza Capelli, que se encontraba a su lado, se percató de la incomodidad de su amiga, por lo que optó por intervenir.

«Dejémoslo ahí«, habría expresado la bailarina y ganadora del reality, según recoge el portal La Hora.

Aquí puedes revisar el incómodo momento: