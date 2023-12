Comparte

Durante la jornada de hoy, el músico nacional Pailita compartió una lamentable noticia con sus seguidores. Esto, tras sufrir la partida de Casti, su mascota.

Fue a finales del año pasado cuando el artista presentó a su perrito, un bulldog francés, el cual recibió el amor de sus seguidores.

Sin embargo, su relación duraría aproximadamente un año, pues hoy Pailita comunicó que ya no está junto a él.

"No saben el dolor que sentimos" - Pailita

"Hoy en la madrugada unos perros mataron a mi perrito", escribió al inicio de la publicación que compartió.

Luego prosiguió: "No saben el dolor que sentimos en estos momentos como familia. Se me fue mi amigo, la criatura más hermosa que existe en mi corazón, la alegría de la casa… no tenías que irte de esa forma".

Por último, expresó: "Gracias por nunca dejarme solo, fiel amigo, me harás mucha falta… hasta pronto".

Aquí puedes ver la publicación que compartió el músico:

¿Nuevo romance de Pailita?

Cabe recordar que, hace unos días, el músico fue vinculado amorosamente nada más que con la ganadora de 'Gran Hermano, Constanza Capelli.

La situación generó algo de polémica, luego de que el mánager de la bailarina, Suro Solar, saliera a flote, donde lo acusaron de montar esta situación.

"Ahí es donde Pailita dice ‘stop’, se indignó y no quiere saber nada más ni de Cony Capelli ni de su mánager", es parte de lo que se reveló.