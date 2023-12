Comparte

Recientemente, comenzó a circular el rumor de que Pailita estaría interesado en Antonella Ríos, lo que causó un gran revuelo.

Todo esto, porque en Que te lo digo Sergio Rojas y Luis Sandoval aseguraron que el cantante urbano le habría confesado a su círculo cercano que quería conocer a Antonella.

A raíz de ello, la actriz aprovechó su espacio en Me Late Digital y se refirió a esta polémica “me metiste en tremendo problema porque tú andas diciendo que Pailita me desea”, le dijo a Sergio.

Tras ello, le preguntó a su compañero lo siguiente: “Pero contextualicemos, hablemos de mí. ¿Eso es cierto? ¿Es una estrategia tuya?”.

“No me sigue, el otro día que tú me hablaste, no he revisado si me sigue ahora. Antes no me seguía, porque él qué te jotea, ni like te da. Así dice el dicho, así dice el meme”, agregó.

Finalmente, recalcó que ella no estaría interesada, pero que lo encuentra “simpático” y le gustaría ser su musa para algún videoclip.

“Podría ser mi hijo, como dicen tus seguidoras (...) yo quiero ser musa del video y eso da lo mismo”, cerró Antonella.