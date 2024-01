Comparte

La diputada Republicana, Chiara Barchiesi, criticó duramente al Gobierno, tras conocerse los resultados del informe de la Contraloría General de la República, que sostiene que hay 58 personas beneficiadas con pensiones de gracia que cuentan con antecedentes penales por delitos de gravedad como homicidio y producción de material pornográfico infantil.

En su alocución en la Cámara Baja, durante la votación de las conclusiones de la Comisión Investigadora Especial que se desarrolló con el fin de conocer detalles respecto de estos polémicos beneficios, la legisladora por la región de Valparaíso, sostuvo que quienes hoy reciben este dinero, "intentaron destruir nuestro país en el estallido".

En esa línea sostuvo: "Yo me pregunto, de todas esas personas que reciben pensión de gracia, ¿habrá algún emprendedor a quien los delincuentes le destruyeron sus sueños y el fruto de toda una vida de trabajo? ¿Habrá alguno de los 4.000 carabineros lesionados? Probablemente no".

"Porque con las pensiones de gracia al estallido, este Gobierno y la izquierda ideológica sólo ha buscado saldar su deuda con el caos que ellos mismos azuzaron y que les permitió llegar al poder", enfatizó.

Durante su discurso, la legisladora por el distrito 6 también criticó que "la Contraloría ya dijo que de esas 419 pensiones, 58 de ellos tienen antecedentes penales. Homicidios, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, estafa, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Suma y sigue".

Además, "la Contraloría inició sumarios porque muchos de ellos no presentan los respaldos que los acrediten como verdaderas víctimas. Ejemplos hay muchos, pero uno de los más señeros es el joven que cayó por el puente Pío Nono (Anthony Araya Alvear). Me pregunto, ¿por qué recibe pensión de gracia si su caso aún no ha concluido?".

También recordó que Araya -que en septiembre de 2020 tenía 16 años-, "antes de haber caído por el puente, mientras arrancaba de Carabineros, había atacado con fierros a al menos tres carros policiales. Y hace no mucho fue detenido por vandalizar el monumento a Jaime Guzmán, senador de este Congreso asesinado por terroristas en democracia".

Asimismo, junto con lamentar que "en Chile tengamos fiscales que se preocupen más de perseguir a Carabineros que de perseguir a delincuentes", la diputada republicana apuntó sus dardos a la fiscal Metropolitana Centro-Norte, Ximena Chong, -investigadora del caso Puente Pio Nono-, de quien señaló que "hoy está desesperada porque la Corte Suprema restituyó una de las pruebas claves que demuestran la inocencia del cabo (de Carabineros Sebastián) Zamora y por eso la fiscal Chong decide no llevarlo a juicio".

"Esta semana se declaró inocente al sargento John Mograve (Carabinero que fue absuelto luego de que la Justicia decretara que actuó en defensa propia al disparar al interior de un recinto del ex Sename, en Talcahuano en noviembre de 2020, hecho que terminó con la renuncia del entonces General Director Mario Rozas). Sigo esperando que la ministra Vallejo le pida disculpas por cómo lo trató, a un Carabinero que es inocente. Ayer estuve conversando por teléfono con el sargento, compartiendo su alegría”, finalizó Barchiesi.