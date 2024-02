Comparte

Sebastián Ramírez, exintegrante de ‘Gran Hermano’, está en el centro de la polémica después de que lo acusaran de agredir a su pareja el pasado miércoles.

Ahora, a través de Instagram, el exchico reality se defendió de las acusaciones, y compartió su versión de lo ocurrido.

“Hombres, reaccionen antes y denuncien, traten de que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley“, inició.

Luego sumó: “Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado”.

“Mi familia me decía que terminara con esta relación, donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos“, sumó luego, de acuerdo al portal Página 7.

Por otro lado, detalló su actual condición: “Yo estoy libre. Estoy con mis seres queridos, que siempre están conmigo y saben la persona que soy“.

“Estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mí“, sumó Sebastián Ramírez.

“Si me amenaza con un cuchillo…” – Sebastián Ramírez

Finalmente, respecto al altercado, detalló: “Me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento”.

“No soy una mala persona, vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer, pero si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad… Lamentablemente, debí defenderme y evitar una tragedia“, añadió.

Por último, sostuvo: “Dios siempre me da buenas cosas y yo trato también de dárselas. Constaté lesiones, fueron leves, pero estoy tranquilo porque no terminó como mi expareja lo pretendía“.