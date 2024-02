Comparte

Una compleja pregunta fue la que recibió la comunicadora Titi García-Huidobro, luego de que hablaran sobre los futbolistas.

El momento se dio en un capítulo de ‘Claudia Conversa‘, en donde la también actriz reveló un affaire que tuvo con un destacado exfutbolista nacional.

El tema se instaló luego de que el panelista Patricio Sotomayor diera a conocer un ranking con los deportistas más atractivos.

¿Titi García-Huidobro y su pasión por los futbolistas?

Frente a este tema, la conductora Claudia Conserva le preguntó al hueso a su compañera de espacio: “Titi, ¿a ti no te gustan los futbolistas?“.

Ante la pregunta, la intérprete no tuvo más opción que responder: “Me gustaban. De la época aquella, sí, me gustaban. Estoy hablando de (Luka) Tudor, (Sebastián) Rozental, (Rodrigo) Barerra…“.

Así, Titi García-Huidobro desclasificó que en su momento tuvo un romance con Rodrigo Hernán, quien formó parte de la Selección de Chile, entre 1993 y 1998.

“Yo lo pololié con Barrera antes que ella. Fue mío primero“, expresó García-Huidobro, aludiendo a Macarena Ramis, quien estuvo casada con el deportista.

Finalmente, la rubia señaló: “Terminamos porque éramos muy chicos“.

El antiguo affaire de la actriz

Cabe recordar que, hace unos años, se reveló un affaire que ocurrió entre la comunicadora y nada más que con el rostro de CHV, Julián Elfenbein.

Fue en el programa “Sígueme y te sigo” donde la panelista participó en la sección “La ventanita del amor” se refirió a los dichos de Hugo Valencia, que reveló este romance.

“Ellos anduvieron”, afirmó Valencia en la oportunidad, lo que provocó una reacción de la también locutora.

“Efectivamente, con Julián estuvimos juntos en un curso de actuación que se hacía en esos años en Chilefilms, éramos compañeros“, confirmó en un inicio.

Luego continuó: “Con Julián nos hicimos muy amigos, fue antes que comenzara a trabajar en La Red, debió ser en el 95. Él conoció mi casa, es muy querido por mi madre, estuvo muchas veces en mi hogar, y yo hartas veces estuve en la casa de él”.