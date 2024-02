Comparte

El reality ‘Tierra Brava‘, de Canal 13, tuvo un inesperado reingreso de Daniela Aránguiz el pasado miércoles, lo cual se vio acompañado de complejas actividades.

Cayendo la noche, las puertas se abrieron y Daniela Aránguiz ingresó. Nadie la esperaba, así que nadie fue a recibirla, pero se topó con Arturo y Shirley, quienes se sorprendieron al verla.

Finalmente, Luis salió y se abrazaron fuertemente. Ella le expresó: “Me dijeron que estabas lesionado y me dio penita”. “¡Pero de la lengua no!”, contestó Botota riendo.

Daniela distribuyó regalos a varios presentes, incluyendo un equeco de la suerte para Luis. “Te lo regalo porque quiero que seas el ganador del reality. Porque cuando estabas con Pamela, le dijiste que si ganabas el reality te casabas”, le dijo a su novio.

Daniela Aránguiz encaró a Luis Mateucci

A pesar del cálido recibimiento, la comunicadora de inmediato reprochó a Luis algunas cosas que vio afuera.

“Vi una conversación tuya con la Chama donde decías que no estabas seguro de si querías dar explicaciones”, le reclamó Daniela.

“Seguramente no era yo, estaba poseído. Pero ahora, cuando entraste, me diste lo que necesitaba, estaba a punto de tirar la toalla. Yo me había hecho la idea de que no volvías más”, le confesó el argentino.

Además, Aránguiz se enteró de las novedades que ocurrieron mientras no estuvo, como la declaración de amor de Botota a Jhonatan. “¡No! ¡Siempre lo supe!”, exclamó Daniela cuando se lo dijeron.