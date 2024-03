Comparte

Este jueves otro demandante duelo de eliminación en el reality de Canal 13 sacó de competencia a uno de los participantes más queridos. Además, la última competencia de equipos del reality dejó a los Espartanos como triunfadores.

En el segundo duelo de eliminación de la semana, Fabio y Jhonatan fueron los elegidos por votos de sus propios compañeros para enfrentarse para ver cuál sigue en competencia.

“Dije que yo quería hacer el duelo esta vez. Si llego a ganar me gustaría decir que pasé por duelos, no sólo por salvaciones. Jhonatan es un rival fuerte, pero voy con mentalidad de ganador, no he querido pensar en un escenario de derrota. Siempre quiero pensar positivo y que tengo la herramienta para barrer a cualquiera”, sostuvo Fabio antes de la competencia.

Por su parte, Sergio Lagos le preguntó a Jhonatan por Fabio, ya que el español se autodenominó “el decapitador” poco antes de este duelo. “Me da risa porque hasta ahora no ha sacado ninguna cabeza. Las expectativas que cada uno tiene de sí mismo puede ser una gran debilidad también”, indicó el modelo.

En el duelo, que involucró trasladar pesados sacos y trepar muchas escaleras y plataformas, Fabio tomó tempranamente la delantera, y terminó quedándose, aunque muy agotado, con el triunfo.

Consultado Jhonatan por su derrota, se mostró decepcionado de sí mismo. “Creo que no me cuidé bien el área respiratoria, fumo mucho, por eso quedé agitado. Pero estoy contento de perder con Fabio, que es uno de los más fuertes de la casa. Ahora se te da el título de decapitador porque nunca le habías ganado a nadie”, le dijo a Agostini, y se despidió de sus compañeros.