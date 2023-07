El multimillonario Elon Musk, dueño de empresas como Tesla o Twitter, anunció el lanzamiento de una inteligencia artificial alternativa a ChatGPT que se llamará xAI y que tendrá el propósito de «entender la verdadera naturaleza del universo».

El equipo que dirigirá el proyecto contará con ejecutivos que trabajaron en firmas como Google o Microsoft y con personalidades académicas de relevancia. Al frente de ellos estará el propio Musk.

La página web de xAI informa de que la nueva compañía está «reclutando ingenieros e investigadores con amplia experiencia» para trabajar en el área de la bahía de San Francisco, centro neurálgico de las tecnológicas estadounidenses y donde se ubica Silicon Valley.

Además, la web manifiesta que xAI «trabajará estrechamente con Twitter, Tesla y otras compañías para avanzar en nuestros objetivos».

El empresario sudafricano estuvo involucrado anteriormente en OpenAI, la desarrolladora detrás de ChatGPT, hasta el punto de que formó parte de su consejo de administración hasta 2018. Desde entonces, Musk criticó a la ‘startup’ y la acusó de estar «totalmente controlada por Microsoft». Esta última invirtió unos 13.000 millones de dólares en OpenAI.

